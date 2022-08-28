Ядерний шантаж не має залишатися без відповіді, наголосив Єрмак.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав спробою шантажу вечірній обстріл російськими військами міста-супутника ЗАЕС Енергодару.

Про це йдеться у Telegram Єрмака.

"Російські терористи обстріляли Енергодар. Вони провокують та намагаються шантажувати світ. Обстрілюють Нікополь, Марганець та імітують "відповідь" по Енергодару, хоча ведуть вогонь самостійно. Росія - держава-спонсор тероризму. Ядерний шантаж не має залишатися без відповіді", - зазначив він. Відео дня:

Як писав УНІАН, ввечері у неділю мер Енергодару повідомив про обстріл житлових районів міста. За словами місцевих, вогонь вівся самими росіянами. Наразі в обстрілі кремлівська пропаганда звинувачує Україну.

Енергодар знаходиться під окупацією. Також з початку березня Росія контролює Запорізьку АЕС. Окупанти неодноразово обстрілювали територію станції і навіть пошкодили ряд об'єктів.

За даними The Wall Street Journal, вони утримують на території електростанції понад 500 своїх військових, техніку й створюють навколо неї траншеї.

25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС повністю відключилася від енергомережі.

За даними української розвідки, російські загарбники роблять останні приготування для підключення Запорізької АЕС до своєї мережі.

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