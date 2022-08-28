Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав спробою шантажу вечірній обстріл російськими військами міста-супутника ЗАЕС Енергодару.
Про це йдеться у Telegram Єрмака.
"Російські терористи обстріляли Енергодар. Вони провокують та намагаються шантажувати світ. Обстрілюють Нікополь, Марганець та імітують "відповідь" по Енергодару, хоча ведуть вогонь самостійно. Росія - держава-спонсор тероризму. Ядерний шантаж не має залишатися без відповіді", - зазначив він.Відео дня:
Як писав УНІАН, ввечері у неділю мер Енергодару повідомив про обстріл житлових районів міста. За словами місцевих, вогонь вівся самими росіянами. Наразі в обстрілі кремлівська пропаганда звинувачує Україну.
Енергодар знаходиться під окупацією. Також з початку березня Росія контролює Запорізьку АЕС. Окупанти неодноразово обстрілювали територію станції і навіть пошкодили ряд об'єктів.
За даними The Wall Street Journal, вони утримують на території електростанції понад 500 своїх військових, техніку й створюють навколо неї траншеї.
25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС повністю відключилася від енергомережі.
За даними української розвідки, російські загарбники роблять останні приготування для підключення Запорізької АЕС до своєї мережі.