Містян закликали залишатися вдома та дотримуватися правила двох стін.

Російські війська з метою звинуватити Україну в обстрілах всю ніч били з артилерії по житловим районам міста-супутника ЗАЕС Енергодара.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Є потрапляння по об’єктах інфраструктури, у деяких районах відсутнє водопостачання. За словами тамтешніх мешканців, ворог поцілив в один з житлових будинків.

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Мер Енергодара Дмитро Орлов уточнив, що ворог обстрілює місто з мінометів. Є поранені.

"З п’ятої години ранку не припиняються постійні мінометні обстріли міста. Чутно автоматні черги. Відомо про влучання в декілька цивільних об’єктів. Є постраждалі! Скільки саме - з’ясовуємо", - зазначив він.

Містян закликали залишатися вдома та дотримуватися правила двох стін.

Окупаційна влада міста традиційно переклала провину за обстріли на Україну. У рашистських пабліках заявили про масований артилерійський удар.

Як повідомляв УНІАН, на запрошення уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. До її складу увійшли 14 міжнародних експертів.

Місію очолює генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Місія сфокусується на трьох завданнях: фізичний захист; ядерна безпека; гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Росія намагається зірвати візит місії МАГАТЕ до ЗАЕС, імітуючи бойові дії в Енергодарі та обстрілюючи територію біля АЕС.

При цьому Єрмак підкреслив, що "це саме російські провокації".

Довідка УНІАН. Російські загарбники захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. З того часу Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. З початку серпня окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.