Там зазначили, що з початку червня росіяни під час атак застосували 140 ракет різних типів, а також 255 ударних БпЛА.

Останнім часом ракетні атаки російських окупантів націлені на об’єкти логістики, промисловості нафто- і газопостачання.

Про це під час брифінгу в Military Media Center повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

Він зазначив, що за два тижні червня противник під час атак застосував 140 ракет різних типів, а також 255 ударних БпЛА.

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При цьому протиповітряні підрозділи Сил оборони України знищили 74% крилатих ракет і 55% ударних БпЛА,застосованих противником.

"Зважаючи на тривалі ракетні удари, наші сили ППО стають тільки міцніші, у тому числі за рахунок сучасного озброєння та військової техніки, яка надається партнерами", - зазначив бригадний генерал.

Ракетні удари по Україні

Російські окупанти у травні почали активно атакувати Україну ракетами і дронами. З настанням літа ситуація не полегшилась. Так, під час масованої повітряної атаки у ніч на 15 червня російські окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу. Були влучання у два промислові об'єкти.

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