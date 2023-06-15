Одну ракету наша ППО збила. Уламки пошкодили авто.

Під час масованої повітряної атаки у ніч на 15 червня російські окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу. Є влучання у два промислові об'єкти, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Поранення отримав 38-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості.

На підприємствах виникли пожежі, які рятувальники вже приборкали. Є суттєві руйнування виробничих споруд. Побиті газопроводи. Знищено шиномонтаж та автобус.

Одну ракету наша ППО збила. Уламки пошкодили авто.

Також вночі воїни ПвК "Схід" знищили в небі над регіоном всі 5 ударних дронів типу "Shahed-131/136".

Масований удар РФ 15 червня - головне

Російські окупанти у ніч на 15 червня 2023 року знову завдали комбінованого удару дронами і крилатими ракетами по українських містах. Всього за цю ніч силами ППО було знищено 22 ворожі цілі, з них - крилата ракета повітряного базування Х-101/Х-555 і усі 20 "Шахедів". Також серед збитих цілей є БПЛА "Орлан".

Іранські "шахеди" противник запускав з північного та південного напрямків. Усі 20 ударних дронів знищено силами та засобами Повітряних Сил у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід".

Своєю чергою, спікер Одеської ОВА Сергій Братчук уточнює, що 13 "Шахедів" вдалося перехопити над Одеською областю.

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