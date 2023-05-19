Там зауважили, що росіяни не змогли знищити українську енергосистему, тому переключилися на інші цілі.

Російські окупанти намагаються обстрілами зірвати плани й підготовку ЗСУ до активних військових дій протягом весняно-літньої кампанії.

При цьому інтенсивні удари завдаються як по лінії фронту, так і по іншій території України, сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький у коментарі РБК-Україна.

"Їм не вдалося покласти нашу енергетичну систему, тому зараз у них інші пріоритети - це зірвати наші плани та підготовку до активних дій протягом весняно-літньої кампанії", - пояснив Скібіцький.

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За його словами, ракетами росіяни намагаються вразити скупчення озброєння та військові об'єкти ЗСУ.

"Стосовно ракетного озброєння - його росіяни застосовують по наших пунктах управління (центрах прийняття рішень), шляхах постачання та пунктах зосередження боєприпасів, техніки, по місцях зберігання палива, а також районах зосередження військ. Окрему увагу противник почав приділяти районам розміщення наших засобів ППО", - пояснив деталі військовий.

Крім того, на фронті росіяни активно застосовують авіаційний компонент. За словами Скібіцького, щодня оперативно-тактична авіація росіян використовує близько 20-25 авіаційних бомб КАБ-500 та завдає ударів на лінії фронту та по прифронтових територіях.

Український контрнаступ

Розмови про контрнаступ ведуться вже давно. Але деякий час тому президент України Володимир Зеленський заявив, що для початку контрнаступу ЗСУ ще не мають достатньо озброєння.

А 18 травня стало відомо, що у Києва є час до вересня, щоб продемонструвати всьому світу значні воєнні успіхи і довести, що отримана від Заходу зброя не була витрачена даремно. Про це ряд європейських чиновників розповіли виданню Financial Times на умовах анонімності.

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