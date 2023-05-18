Західна допомога, ймовірно, скоротиться вже восени, незалежно від успіхів ЗСУ.

У Києва є час до вересня, щоб продемонструвати всьому світу значні воєнні успіхи і довести, що отримана від Заходу зброя не була витрачена даремно. Про це ряд європейських чиновників розповіли виданню Financial Times на умовах анонімності.

За їх словами, західна військова допомога Україні, ймовірно, наближається до свого піку і скоро почне скорочуватися через внутрішньополітичну ситуацію в США. Тому у Києва є дуже небагато часу, щоб домогтися рішучої перемоги над інтервентами.

"Союзники України побоюються, що військова підтримка її боротьби з Росією наближається до піку, а високопоставлені європейські чиновники все більше стурбовані [можливим скороченням] потоку допомоги в наступному році, оскільки США вступають в президентську кампанію, що викликає суперечності", – йдеться в статті.

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Видання зазначає, що саме США були основним постачальником озброєнь для України. За словами американських офіційних осіб, вже затверджених обсягів допомоги Україні вистачить ще приблизно на п'ять місяців війни, в тому числі на очікуваний великий контрнаступ.

Однак великий 48-мільярдний пакет американської допомоги Україні, затверджений минулого року, вже підходить до вичерпання. Європейські союзники сумніваються, що Вашингтон зможе виділити знову такий обсяг фінансування, оскільки це вимагає голосування в Конгресі, а там загострюються дебати про доцільність допомагати Україні.

"Ми не можемо вічно підтримувати один і той же рівень допомоги", — заявив виданню високопоставлений чиновник, додавши, що поточний рівень підтримки України може підтримуватися рік-два, але не більше.

Президент США Джо Байден публічно демонструє готовність підтримувати Україну, скільки буде потрібно. Однак США входять в режим передвиборної президентської гонки, де суперником чинному главі держави стає Дональд Трамп, який вже позначив своє небажання допомагати Україні зброєю.

"Те, що говорить Дональд Трамп, сильно впливає на те, наскільки складним це питання стає в Конгресі. Його позиція щодо фінансування України буде багато в чому залежати від того, що станеться, якщо нам буде потрібно повторно схвалити допомогу [Україні]", — заявив сенатор-демократ США Кріс Мерфі.

Деякі союзники, які підтримують регулярні контакти з США з приводу України, кажуть, що Вашингтон вважає наступні п'ять місяців вирішальними для результату конфлікту і останнім реальним шансом для Києва змінити ситуацію на місці.

"Для Америки важливо представити цю війну як успішну, в тому числі для внутрішніх цілей, щоб довести, що всі ці пакети допомоги були успішними з точки зору досягнень України", — заявив виданню неназваний європейський чиновник.

Поворотним моментом для всієї війни може стати вересень, коли відбудеться чергова сесія Генеральної Асамблеї ООН і саміт лідерів G20. Вони стануть приводом для світової спільноти посилити тиск на Київ і його партнерів з метою примусити їх сісти за стіл переговорів з Москвою.

"Якщо ми доберемося до вересня, а Україна не доб'ється значних успіхів, то міжнародний тиск на [Захід] з метою примусити їх (Київ – УНІАН) до переговорів буде величезним. Те ж саме вірно і для Росії, якщо контрнаступ залишить їх розбитими", — заявив один з офіційних осіб на умовах анонімності.

Але західні офіційні особи все ж сподіваються, що контрнаступ України, підкріплений безпрецедентними поставками стандартної для НАТО зброї, принесе великі успіхи, які змусять Путіна домовитися про умови миру в тій чи іншій формі.

Однак навіть успішний контрнаступ України, схоже, не позбавить Київ від спонукання до переговорів. Українців переконуватимуть аргументом, що вже поставлені Заходом озброєння, це максимум, на який можна було розраховувати.

"У бюджеті США більше немає гнучкості, щоб продовжувати виписувати чеки, а європейські збройові заводи працюють на повну потужність", – кажуть співрозмовники видання.

Перспективи досягнення миру в Україні - останні новини

За даними американського видання Politico, Вашингтон розглядає сценарій заморозки війни в Україні за корейським зразком. Такий варіант може стати прийнятним виходом з воєнної кризи для західних столиць, які бажають знизити витрати на допомогу Україні. Однак поки це лише обговорення, а не схвалена стратегія дій.

Примітно, що колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер, який має великий авторитет в питаннях глобальної політики, впевнений у початку реальних переговорів між Києвом і Москвою вже в цьому році. За його словами, ключовий вплив на це питання надасть Китай.

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