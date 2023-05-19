Запроваджена ця фільтрація у примусовому порядку.

Українських дітей, які опинились в окупації, піддають медичній фільтрації. Базу даних про стан здоров’я використовують для подальшої депортації. Про це на брифінгу у медіацентрі Україна-Одеса повідомила адвокат, директор громадської організації "Східна правозахисна група" Віра Ястребова, передає кореспондент УНІАН.

За її словами, за останні два тижні на тимчасово окупованих територіях України зафіксовано посилені процеси медичної фільтрації дітей. Як уточнила правозахисниця, якщо раніше такі заходи застосовувалися по відношенню до сиріт, то зараз загарбники зайнялись дітьми, які навчаються в школах та відвідують дитячі садки.

Запроваджена ця фільтрація у примусовому порядку. "Проходження цього специфічного медичного дослідження є обов’язковим. Потім всі ці дані про стан здоров’я вносяться в окрему базу, яка потів використовується для подальшої депортації. Російська Федерація демонструє фашистський підхід – використовують для депортації дітей, які мають відмінний стан здоров’я, які подають надію у навчанні", - розповіла Ястребова.

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За її даними, залишають на тимчасово непідконтрольних територіях дітей, які мають вади або хвороби, а до депортації залучають виключно здорових дітей, яких потім "перетворюють" через паспортизацію на росіян. Зокрема, після фільтрації, дітей, які досягли 14-річного віку, за списками передають до відповідної установи - для оформлення паспортів РФ.

"Таким чином, РФ намагається позбавити Україну українців, примушуючи отримати російське громадянство. Тим не менш, зафіксовано випадки відмови батьків від зміни документів, після чого їх викликають на допити", - акцентує адвокат.

Вона навела приклад про жительку міста Соледар, яку після такої відмови ледь не замордували численними допитами, погрожуючи відібрати дитину.

Як зазначає Ястребова, так звана паспортизація на окупованих територіях набирає обертів. Кажучи про доросле населення, вона уточнила, наразі, крім людей працездатного віку, до неї примушують громадян похилого віку. Тим, хто відмовляється, погрожують заблокувати пенсійні виплати, доступ до медичних та інших соціальних послуг. Фактично, людей, які опинилися в дуже складних матеріальних умовах, шантажують.

Правозахисниця додала, що за квітень-травень на тимчасово-окупованих територіях зафіксовано понад 1 тис. арештів та примусових приводів людей, які відмовилися оформлювати російські паспорти. За даними Ястребової, ці арешти скоюють координаційні групи російських силовиків із міграційної служби МВД РФ.

Депортація українських дітей - що відомо

За даними екс-уповноваженого президента України з прав дитини Миколи Кулеби, окупанти примусово депортують неповнолітніх українців, зокрема в Дагестан та Краснодарський край.

Окупанти "грають" на паніці жителів тимчасово окупованих територій. За словами Кулеби, вивозять тисячі маленьких українців, яких везуть у різні куточки Росії, де є порожні будинки.

27 квітня 2023 року ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українських дітей. В резолюції зазначалось, що згідно з нормами міжнародного права, примусова депортація - це ознака геноциду, тому всі випадки мають розслідуватись, а всі причетні понести відповідальність.

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