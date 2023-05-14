Після проведення операції Україні розповість про свої очікування.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вважатиме успіхом українського контрнаступу будь-які території, які ЗСУ зможуть звільнити.

Про це йшлося в його інтерв'ю The Washington Post. Журналіст, який спілкувався з українським лідером, нагадав слова президента, що ніхто не має більших очікувань від майбутньої наступальної операції, ніж Україна.

"Будь-які деокуповані території, я вважаю, це успіх. Ще раз нагадую, з ким ми боремося. Ми розуміємо, що це велика кількість людей і так далі. Я не можу вам сказати, які міста, які кордони є для нас значним успіхом, а які середніми — тільки тому, що я не хочу готувати Росію до того, як, у яких напрямках, де і коли ми будемо наступати. Але ми точно хочемо це зробити", - наголосив Зеленський.

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За словами президента, після контрнаступальної операції він зможе цілком відверто сказати, чи розраховували вони на такий процес, чи ж вони розраховували на щось інше.

"Ви завжди можете сказати це, тому що в цьому немає критики. Це самокритика. Ми готові казати, якщо ми програли. І це теж важливо усвідомлювати. Не тільки всередині держави, а й для наших партнерів. І показати, бо всі наші розмови записуються", - додав український лідер.

Очільник держави пояснив, що, коли Україна просила військову допомогу у партнерів, її надавали, але не в повному обсязі.

"Я маю на увазі зустрічі, де ми зазначаємо, що ми просили одну, дві, три, чотири, п’ять речей, і ми отримали одну, дві, три. Ми вдячні. Але ви бачите, що якби ми отримали чотири, п'ять, то, мабуть, могли б досягти більше, або навпаки. Ми просто дякуємо їм і кажемо, що ця частина вашої допомоги дала нам більший результат, ніж ми очікували", - підсумував Зеленський.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

Раніше президент Зеленський заявляв, що ЗСУ очікують всі поставки від партнерів, оскільки зараз Україна має недостатньо сучасного озброєння для початку контрнаступу.

За даними Defense Express, Збройні сили України планують та готуються одразу до декількох контрнаступів. Це потрібно, щоб звільнити всі окуповані території. Водночас західні союзники активно підсилюють спроможності ЗСУ не тільки на землі, а й у повітрі.

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