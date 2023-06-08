Людей розселяють у пансіонатах та базах відпочинку, де вже розміщені військові підрозділи.

Евакуйованих людей із затоплених населених пунктів, де піднявся рівень води через підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС, окупанти використовують для прикриття.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні. За даними відомства, їх розселяють разом з підрозділами армії РФ, щоб прикритися від обстрілів.

"У населених пунктах тимчасово захопленої території Херсонської області російські окупанти продовжують використовувати наслідки скоєного ними злочину у своїх цілях. Зокрема, людей, які евакуювались із затоплених населених пунктів, розселяють у пансіонатах та базах відпочинку, де вже розміщені військові підрозділи", - зазначають в Генштабі.

Евакуація на Херсонщині проходить "криваво" через обстріли росіян

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Є інформація про кількох загиблих в Олешках на окупованій частині Херсонщини.

В зоні підтоплення знаходяться близько 80 населених пунктів. На окупованій частині Херсонщини людям спочатку взагалі не надавали допомогу, щоб врятувати.

Під час евакуації людей із зони затоплення в деокупованій частині області, було обстріляно ворогом пункти допомоги людям.

В МВС уточнили, що через обстріл Херсонщини, де відбуваються евакуаційні заходи, отримали поранення дев'ять осіб - шість цивільних, один поліцейський та два співробітники ДСНС.

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