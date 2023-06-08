Евакуйованих людей із затоплених населених пунктів, де піднявся рівень води через підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС, окупанти використовують для прикриття.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні. За даними відомства, їх розселяють разом з підрозділами армії РФ, щоб прикритися від обстрілів.
"У населених пунктах тимчасово захопленої території Херсонської області російські окупанти продовжують використовувати наслідки скоєного ними злочину у своїх цілях. Зокрема, людей, які евакуювались із затоплених населених пунктів, розселяють у пансіонатах та базах відпочинку, де вже розміщені військові підрозділи", - зазначають в Генштабі.
Евакуація на Херсонщині проходить "криваво" через обстріли росіян
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Є інформація про кількох загиблих в Олешках на окупованій частині Херсонщини.
В зоні підтоплення знаходяться близько 80 населених пунктів. На окупованій частині Херсонщини людям спочатку взагалі не надавали допомогу, щоб врятувати.
Під час евакуації людей із зони затоплення в деокупованій частині області, було обстріляно ворогом пункти допомоги людям.
В МВС уточнили, що через обстріл Херсонщини, де відбуваються евакуаційні заходи, отримали поранення дев'ять осіб - шість цивільних, один поліцейський та два співробітники ДСНС.