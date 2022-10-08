Російські ЗМІ пишуть, що місто обстріляли з HIMARS.

В непідконтрольному Україні Іловайську Донецької області пролунав потужний вибух. У місті виникла пожежа - за попередніми даними горить паливний залізничний склад окупантів.

Про це повідомила "мер" сусіднього окупованого Харцизька Вікторія Жукова.

Російські ЗМІ також пишуть, що місто обстріляли з HIMARS.

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Використання американської зброї в Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США не проти, щоб Україна використала надане західне озброєння для повернення територій, де РФ організувала так звані референдуми.

За його словами, озброєння, яке США і ряд інших країн постачають Україні, було дуже ефективно використано для повернення територій - зокрема, нещодавно на північному сході, але також і на півдні.

У серпні міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна зобов'язалася не використовувати західну зброю по території Росії, а ось щодо тимчасово окупованого Криму таких обмежень немає.

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