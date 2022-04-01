Герой служив у 17-й окремій танковій Криворізькій бригаді імені Костянтина Пестушка.

Захищаючи Україну від ворога, загинув військовий Сергій Клименков. Чоловік пройшов пекло боїв за Іловайськ і Дебальцеве, проте продовжував захищати рідну землю.

Про загибель українського захисника передали у 17-й окремій танковій Криворізькій бригаді імені Костянтина Пестушка.

Боєць служив в її лавах.

"У боях за Україну загинув військовослужбовець 17-ї окремої танкової бригади Сергій Клименков", – зазначили в бригаді.

Пройшовши пекло боїв за Іловайськ та Дебальцеве, боєць продовжував захищати територіальну цілісність України. Він отримав три контузії і три поранення. За сміливість був нагороджений державною нагородою - орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Загинув Сергій Клименков зі зброєю в руках.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що в боях під Черніговом загинув чоловік народного депутата від Партії "Голос" Ольги Стефанишиної. У бійця влучив ворожий снаряд.

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