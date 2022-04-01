Захищаючи Україну від ворога, загинув військовий Сергій Клименков. Чоловік пройшов пекло боїв за Іловайськ і Дебальцеве, проте продовжував захищати рідну землю.
Про загибель українського захисника передали у 17-й окремій танковій Криворізькій бригаді імені Костянтина Пестушка.
Боєць служив в її лавах.
"У боях за Україну загинув військовослужбовець 17-ї окремої танкової бригади Сергій Клименков", – зазначили в бригаді.
Пройшовши пекло боїв за Іловайськ та Дебальцеве, боєць продовжував захищати територіальну цілісність України. Він отримав три контузії і три поранення. За сміливість був нагороджений державною нагородою - орденом "За мужність" ІІІ ступеня.
Загинув Сергій Клименков зі зброєю в руках.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що в боях під Черніговом загинув чоловік народного депутата від Партії "Голос" Ольги Стефанишиної. У бійця влучив ворожий снаряд.