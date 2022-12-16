Аналітики впевнені, що російські війська не будуть успішнішими у нападі на північ України взимку 2023 року, ніж у лютому 2022 року.

Вкрай малоймовірно, що російські окупанти зможуть взяти Київ, навіть якщо знову нападуть з території Білорусі.

Про це заявили аналітики Інститут вивчення війни (ISW). На їхню думку, війська РФ не будуть успішнішими у нападі на північ України взимку 2023 року, ніж у лютому 2022 року.

Зазначається, що російські сили не змогли закріпити свої успіхи в Україні та втратили понад 70 тисяч квадратних кілометрів окупованої території з моменту відходу з Києва. Зокрема, зараз окупанти в Бахмуті просуваються не більше ніж на 100-200 метрів на добу, зосередивши свої основні зусилля.

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За словами аналітиків, Росія не досягла переваги в повітрі на полі бою, не кажучи вже про панування. Крім того, вона значною мірою вичерпала свій арсенал високоточної зброї.

Війна в Україні: загроза для Києва

Володимир Зеленський раніше заявив, що наступні півроку будуть вирішальними у протистоянні з Росією. Олексій Арестович попередив, що у січні та лютому інтервенти будуть активно наступати, щоб перехопити ініціативу на полі бою.

За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Російська Федерація готує 200 000 військовослужбовців, щоб кинути їх на війну проти України. Він не має сумнівів, що росіяни знову підуть на Київ.

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