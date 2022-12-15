Володимир Зеленський наголосив, що фінальна ціль РФ перебуває значно далі, ніж кордон України й український суверенітет.

Наступні півроку стануть вирішальними у протистоянні з Росією, однак вимагатимуть від України та партнерів ще більше зусиль, сказав президент Володимир Зеленський у зверненні до Європейської ради.

"Наступні півроку стануть багато в чому вирішальними у тому протистоянні, яке розпочала Росія цією агресією. Агресією проти України і проти кожного з вас, бо фінальна мішень Росії - значно далі, ніж наш кордон і український суверенітет. Наступні півроку вимагатимуть від нас іще більших зусиль, ніж цей час, що минув", - зазначив глава держави.

Зеленський назвав п'ять аспектів, на які варто звернути увагу в наступні півроку. Зокрема, він наголосив, що енергетичний терор Росії повинен зазнати поразки в усіх формах. Другим аспектом, за словами президента, є зимова стійкість України. Він закликав міжнародних партнерів продовжувати докладати всіх зусиль, щоб держава могла підтримувати енергозабезпечення українців.

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"Третій аспект - оборонна підтримка. Вона має бути не меншою, ніж у минулі півроку. Ми потребуємо більше сучасних озброєнь, більшого обсягу постачання", - сказав глава держави.

За його словами, четвертий аспект - дипломатія. При цьому президент закликав партнерів підтримати українську формулу миру. "І п'яте на наступні півроку. Ціннісне завдання", - додав Зеленський.

Він також висловив упевненість, що усе це буде реалізоване. "Бо для України і для Європи, коли ми разом, немає нічого неможливого. Будь-який терор ми переможемо, будь-які наші спільні завдання - реалізуємо", - сказав Зеленський.

Українська формула миру

Як повідомляв УНІАН, у листопаді на саміті G20 Зеленський представив міжнародній спільноті українську формулу досягнення миру та закликав лідерів іноземних держав допомогти Україні реалізувати її. Вона містить низку питань, які потріно вирішити, зокрема щодо радіаційної та ядерної безпеки; продовольчої та енергетичної безпеки; виведення російських військ з усіх українських теритрій та інші пункти. Кожен пункт формули чітко опрацьований, наголосив президент України.

Зеленський додав, що український прапор має повернутися до всіх міст і громад, а для держави-терориста, якою стала Росія, має бути забезпечена реальна відповідальність за цю війну.

Утім, держсекретар США Ентоні Блінкен нещодавно сказав, що російська влада не зацікавлена в проведенні мирних переговорів щодо закінчення війни. Він додав, що програвши на полі бою, Путін направив свій гнів на українських громадян.

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