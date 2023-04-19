Експерти зазначили, що цим показовим візитом російський президент переслідував кілька цілей.

Поїздкою на окуповані території Луганської і Херсонської областей російський президент Володимир Путін переслідував кілька цілей.

Про це йдеться у свіжому огляді аналітиків Інституту вивчення війни (ISW). Там зазначили, що Путін під час візиту на окуповані українські території зображав з себе військового лідера на тлі майбутнього українського контрнаступу.

Аналітики підкреслили, що президент України Володимир Зеленський відвідав лінію фронту в Авдіївці, тому не виключено, що Кремль навмисно оприлюднив дані про візит Путіна, щоб затьмарити візит Зеленського.

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Крім цього, експерти вважають, що візит Путіна також мав на меті публічно визначити потенційних цапів-відбувайлів напередодні контрнаступу ЗСУ.

Також аналітики звернули увагу, що Путін, кремлівські джерела та військкори все частіше обговорюють контрнаступ ЗСУ, і цілком ймовірно, що Кремль готує російський інформаційний простір або до військових невдач, або до відсічі загрози контрнаступу.

Крім того, як зазначається в огляді, показові зустрічі російського президента з керівниками армії підтверджують майбутні чергові зміни у військовому командуванні і, можливо, у найближчому оточенні Кремля. Експерти припустили, що Путін намагається збалансувати вплив "Вагнера", повторно призначивши Лапіна командувачем Луганської ділянки фронту.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що ЗСУ почне масштабний контрнаступ у квітні-травні, коли будуть підходящі погодні умови.

При цьому 6 квітня секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що тільки 3-5 осіб у всьому світі знають, де і коли почнеться всіма очікуваний український контрнаступ.

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