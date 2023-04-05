Крім тренування солдатів і накопичення західної техніки є ще дві ознаки підготовки до контрудару ЗСУ.

Україна активно готується до майбутньому контрнаступу, накопичуючи боєприпаси і паралельно завдаючи ударів по російських військових об'єктах в глибокому тилу. Про це в коментарі CNN заявили неназвані офіційні особи із західних країн.

"Деякі з цих глибоких ударів по російських [позиціях на півдні України] є підготовкою до будь-якого майбутнього наступу. Протягом всієї кампанії ми постійно бачили, що українці дуже вправні в націлюванні цих точних систем HIMARS на конкретні російські цілі", – кажуть західні чиновники.

Одночасно з цим триває процес накопичення боєприпасів, які знадобляться для контрнаступу. При цьому стверджується, що накопичення запасів не завдає шкоди поточним операціям ЗСУ на фронті.

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"Ми не бачимо, щоб вони були змушені обмежувати свої операції через брак боєприпасів. Судячи з того, що ми бачимо, вони отримують ці поставки [додаткових боєприпасів від Заходу] в даний момент", — кажуть західні чиновники.

Український контрнаступ - що відомо

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, строки українського контрнаступу в значній мірі залежать від погодних умов. Орієнтовно все почнеться в квітні-травні.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що безпосередньо перед початком контрнаступу ЗСУ почнуть активно випалювати російські тили. На таку активну підготовку піде кілька днів.

Тим часом російська сторона выдверто нервує в очікуванні українського контрнаступу. Як зазначили аналітики американського Інституту вивчення війни, окупанти будують оборонні укріплення не тільки в прифронтовій зоні, але навіть в Криму, який зараз – глибокий тил.

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