Глава Міноборони України зазначив, що на рішення також впливає і погода.

Українська армія може піти в контрнаступ ближче до літа. Збройні Сили України підуть в атаку на кількох напрямках.

У міністра оборони України Олексія Резнікова запитали, коли танки Leopard можна буде побачити на фронті, на що він відповів: "Ви побачите їх у контратаці за рішенням нашого Генштабу".

"Він (контрнаступ – УНІАН) вже планується за кількома напрямками. Це залежить від того, який найкращий момент, як вони вирішать", - заявив глава українського оборонного відомства в інтерв'ю ERR.

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За його словами, прийняття рішення про наступ ЗСУ також залежить й від погодних умов.

"Навесні наша земля дуже волога. Можна використовувати тільки гусеничні машини. Думаю, ми зможемо побачити їх у квітні-травні", - підсумував Резніков.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

Наприкінці 2022 року стала з'являтися інформація про підготовку контрнаступу української армії. Офіційний Київ домігся поставки танків, що раніше категорично заперечувалося. При цьому бійці ЗСУ проходять підготовку до боїв в різних умовах.

Крім того, в Україні вже заявляли, що для успішного контрнаступу потрібні літаки F-16. Водночас у США вважають, що винищувачі ЗСУ поки не потрібні. На цьому тлі Польща та Словаччина повідомили про передачу Україні винищувачів МіГ-29.

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