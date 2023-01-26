На думку аналітиків, Кремль і російські блогери більше стурбовані тим, щоб знизити потенційні побоювання щодо наслідків посилення ЗСУ, ніж підживленням ескалації на Заході.

Російська влада та пропагандисти намагаються применшити значення західних постачань танків в Україну.

В Інституті вивчення війни прокоментували заяву речника Кремля Дмитра Пєскова, що постачання Заходом танків Україні є "повним провалом з погляду технологічних аспектів" і що існує "явна переоцінка потенціалу, який ці танки додадуть ЗСУ".

Як зазначаються аналітики, у Росії намагаються заспокоїти свою внутрішню аудиторію, що це озброєння не загрожують окупантам, а більш серйозну загрозу становлять попередні західні системи, такі як HIMARS. Раніше Кремль і російські блогери називали постачання Заходом оборонних ракетних комплексів Patriot серйозною ескалацією.

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"Той факт, що Кремль та російські блогери не оцінювали передачу бронетехніки, яка справді могла б допомогти українським контрнаступальним операціям, як ескалацію, говорить про те, що Кремль та російський інформаційний простір продовжують обирати, які системи розглядати як ескалацію", - вказується у звіті.

Додається, що у РФ більше стурбовані тим, щоб знизити потенційні побоювання щодо наслідків, ніж підживленням ескалації на Заході, резюмували експерти.

Передача танків Україні

Як повідомляв УНІАН, першою країною, яка затвердила поставки танків, стала Великобританія, яка пообіцяла передати 14 своїх танків Challenger.

25 січня президент США Джо Байден оголосив, що США надають Україні 31 танк Abrams. Також в Україну відправлять 8 ремонтно-евакуаційних машин для обслуговування танків.

Того ж дня уряд Німеччини офіційно погодив передачу Україні 14 танків Leopard 2 і дозволив важкої техніки іншим країнам.

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