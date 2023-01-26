Як вважає прем'єр Ріші Сунак, колективне рішення про надання танків Україні стане каталізатором для інших країн наслідувати цей приклад.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак закликає союзників посилити підтримку України після рішень надати основні бойові танки.

Як повідомляє Офіс прем'єр-міністра Великої Британії, Ріші Сунак провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні.

Зокрема, Сунак привітав рішення союзників про оголошення пожертвування основних бойових танків і розповів найсвіжішу інформацію про непохитну підтримку Сполученим Королівством для України, у тому числі про рішення надати роту танків Challenger 2.

Відео дня

"Цей рішучий колективний крок стане каталізатором для інших країн наслідувати цей приклад", - наголосив Сунак.

Він зазначив, що "тепер ясно, що Росія відстала і що є вікно можливостей для міжнародних партнерів прискорити зусилля для забезпечення міцного миру для України".

Сунак закликав союзників підсилити їхню підтримку України у найближчі тижні і місяці.

Також сказано, що усі лідери привітали тісну координацію воєнних поставок і обговорили колективні міжнародні дії за всіма спектрами підтримки України.

Вони також привітали постійну гуманітарну і економічну підтримку України у зв'язку з безперервними невибірковими і варварськими російськими атаками на цивільну інфраструктуру.

Танки для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 25 січня президент США Джо Байден оголосив, що США надають Україні 31 танк Abrams і привітав рішення Німеччини постачати Україні танки Leopard 2. Також в Україну відправлять 8 ремонтно-евакуаційних машин для обслуговування танків.

Також цього ж дня уряд Німеччини офіційно погодив передачу Україні 14 танків Leopard 2. Танки німецького виробництва будуть виділені із запасів Збройних сил Бундесверу. Також Берлін дозволив реекспорт танків Leopard 2 іншим країнам.

Голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат Єгор Чернєв в ефірі телемарафону сказав, що по всій Європі є понад тисяча танків Leopard, 10-15% від своїх запасів без втрати власної обороноздатності кожна країна зможе передати Україні.

Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, коментуючи рішення США надати Україні важкі сучасні танки, хоча і не назвав конкретні строки надання, водночас заявив, що українські військові зможуть почати навчання за кілька тижнів.

Вас також можуть зацікавити новини: