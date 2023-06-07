ЗСУ просунулися в кількох районах навколо Бахмута.

ЗСУ продовжували наземні атаки на північ і південний захід від Бахмута. Вони проводилися в районі населених пунктів Кліщіївка (7 км на північний захід від Бахмута) і Берхівка (6 км на північ від Бахмута).

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW), українські військові увійшли в Берховку і там тривають бої. Крім того, українські сили просунулися від Оріхово-Василівки на 11 км на північний захід від Бахмута і захопили височини вздовж траси Е-40 Бахмут-Слов'янськ.

"Пригожин також заявив, що російські війська втратили невказані позиції в районі міста Роздолівка за 18 км на північний схід від Бахмута", - зазначили аналітики.

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Також аналітики зазначили, що за деякими даними українські військові витіснили окупантів з позицій західніше Кліщіївки. У цьому населеному пункті проти ЗСУ діє російський спецназ, вказали в ISW.

Крім того, за даними Інституту, російські окупанти продовжували обмежені наступальні операції на фронті Авдіївка-Донецьк на тлі триваючих контратаках українських військ у цьому районі.

Також аналітики повідомили, що ЗСУ відбили 12 атак російських військ в районі Мар'їнки. Там чеченські сили змінили штурмові частини "Штурм Z" близько тижня тому і з тих пір втратили початковий ентузіазм до наступальних дій після зіткнення з сильним опором українців в цьому районі.

Також експерти навели дані про те, що українські сили продовжували зондувати російські позиції в районі Водяного і просунулися в районі Невельського.

Ситуація в Бахмуті

Речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий говорив, що ЗСУ в Бахмуті досягли головного - виснажили ППК "Вагнер". Найманці були виведені з міста до початку літа.

6 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Бахмуті Збройні Сили України ліквідували 21 тис. найманців ППК "Вагнера". Ще 60 тис. бойовиків отримали поранення.

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