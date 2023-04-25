За даними Генштабу, у місті Хрустальний росіяни обладнали черговий госпіталь для прийому 300-х.

На Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти обороняються.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. Там зазначили, що росіяни обстрілюють населені пункти, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Новосілка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйпільське, Чарівне, Оріхів Запорізької області; Іванівка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Крім того, як зазначили у Генштабі, для надання медичної допомоги своїм пораненим, російські загарбники продовжують активно використовувати медичні заклади населених пунктів тимчасово окупованої Луганської області. Зокрема, у місті Хрустальний, окупанти розгорнули військовий шпиталь на території міської лікарні.

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Війна в Україні: новини

На захоплених українських територіях окупанти примушують українців брати російські паспорти. Також вони виселяють людей з домівок і поселяють туди своїх військових.

Крім того, окупанти зі страхом очікують майбутнбого контрнаступу ЗСУ і ведуть до нього підготовку.

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