У всіх медзакладах супротивника великий дефіцит медикаментів та перев’язувальних матеріалів, зазначили у Генштабі.

У населеному пункті Містки Луганської області російські загарбники в школі облаштували військовий шпиталь, де велика кількість поранених росіян.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у своєму свіжому зведенні. В повідомленні сказано, що російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою і всі медичні заклади на тимчасово окупованій території переповнені пораненими окупантами.

Тому окупанти вже і навчальні заклади на тимчасово окупованих територій використовують у власних цілях. "Так, в населеному пункті Містки Луганської області, загарбники облаштували місцеву школу під військовий шпиталь. Там перебуває велика кількість поранених росіян. Крім того, у всіх медичних закладах окупантів існує великий дефіцит медикаментів та перев’язувальних матеріалів", - повідомляє Генштаб.

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Як повідомляв УНІАН, раніше у Генштабі ЗСУ інформували, що на тимчасово окупованих територіях росіяни скорочують і фактично припиняють надання медичних послуг місцевому населенню та організовують у цивільних медзакладах військові шпиталі. В окремих захоплених населених пунктах переобладнуються для прийому поранених окупантів навіть пологові відділення та будинки культури.

Так, у населеному пункті Кабичівка Луганської області отримано розпорядження російської окупаційної так званої "влади" щодо розгортання на території сільського будинку культури військового шпиталю для окупантів на 40 ліжкомісць. До новоствореного "медичного закладу" загарбників планується прибуття російських військових лікарів.

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