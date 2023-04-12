Відзначається, що в районі міста посилилися бої.

Армія Російської Федерації мала невеликий успіх поблизу Кремінної в Луганській області. Окупанти застосували проти українських військових термобаричну артилерію.

Аналітики Інституту вивчення війни відзначили, що станом на 11 квітня росіяни захопили українські позиції в лісі трохи далі 5 км на південь від Кремінної. При цьому наголошується, що елементи 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії застосували термобаричну артилерію ТОС-1А в 4 км на південь від Кремінної. У свою чергу в Луганській обласній військовій адміністрації 11 квітня підтвердили, що в лісах біля Кремінної посилилися бої.

Експерти нагадали, що російські джерела повідомили, що в районі Кремінної діють чеченські підрозділи "Ахмат" та батальйон БАРС-14. Крім того, з'явилася інформація, що БАРС-16 готується до контратак ЗСУ біля Спірного.

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Також в Генштабі ЗСУ повідомив, що росіяни вели безуспішні наступи в районі Макіївки і Краснопопівки і в районі Білогорівки та Спірного.

ТОС "Солнцепек" в Украні - що відомо

Військовий експерт Владислав Селезньов повідомив, що російські окупанти в Україні отримали установки ТОС-1А "Солнцепек". Їх вони могли розгорнути в районі Кремінної Луганської області.

За його словами, "Солнцепек" - це страшна зброя, тому що стріляє снарядами термобаричного типу і завдає катастрофічні масштаби руйнувань.

У свою чергу аналітики Інституту вивчення війни попередили, що що армія РФ могла перекинути на Бахмутський напрямок вогневу систему "Солнцепек".

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