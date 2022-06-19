За наявною інформацією, внаслідок атаки пожежі відсутні, постраждалих немає.

Сьогодні зранку у Вишгородському районі Київщини ППО відпрацювала по ворожому повітряному об’єкту.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"Сьогодні зранку у Вишгородському районі були чутні вибухи. Відпрацювала ППО по ворожому повітряному об’єкту", - йдеться в повідомленні.

За наявною інформацією, внаслідок атаки пожежі відсутні, постраждалих немає.

"Інформація уточнюється.Просимо жителів залишатися в укриттях під час повітряних тривог", - наголосили в адміністрації.

Напередодні окупанти обстріляли територію, яка знаходиться в безпосередній близькості до Броварської територіальної громади Київської області.

Нові атаки на Київ і повторний наступ на Київщину

Як писав УНІАН, в червні окупанти почали поширювати інформацію про повторний наступ армії РФ на Київщину. Вони розсилають текстові повідомлення, в яких попереджають про підготовку атаки на Ірпінь і Бучу, а також висадку десанту в Гостомелі.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба переконаний, що загроза повторного нападу Росії на Київську область існує і буде існувати до тих пір, поки Україна не переможе в розпочатій РФ війні.

11 червня військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що кораблі РФ готуються до ленд-лізу і попередив про нові удари по Києву.

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