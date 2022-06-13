Кулеба зазначив, що столиця готова до повторного нападу ворога.

Голова Київської ОВВА Олексій Кулеба запевняє, що прикордонні укріплення Київської області добре облаштовані та надійні.

Про це Кулеба повідомив у Telegram.

"Провели перевірку прикордонних укріплень Київської області та оглянули один з рубежів оборони. Хочу вас запевнити, що позиції обладнані, фортифікації надійні, підготовка сил оборони проводиться систематично. Спасибі нашим військовим за хорошу роботу".

Кулеба додав, що загроза повторного нападу Росії на Київську область існує і буде існувати до тих пір, поки Україна не переможе в розпочатій РФ війні.

"Київська область готова дати належну відсіч ворогу", - запевнив він.

Ризик ударів по Києву:

Раніше повідомлялося, що Росія поповнила запаси ракет "Калібр" для ударів по Україні з кораблів.

11 червня військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що кораблі РФ готуються до ленд-лізу і попередив про нові удари по Києву.

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