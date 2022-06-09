ЗСУ стежать за діями ворога і закликають не вірити дезінформації.

Окупанти почали поширювати фейк про повторний наступ армії РФ на Київщину. Вони розсилають текстові повідомлення, в яких попереджають про підготовку атаки на Ірпінь і Бучу, а також висадку десанту в Гостомелі.

Про розсилку текстових повідомлень з неправдивими даними розповіли в Стратегічному командуванні ЗСУ.

"Ворог намагається посіяти паніку серед населення міст України, які були звільнені від окупації. Виявлено розсилку текстових повідомлень, у яких йдеться про можливий повторний наступ агресора у Київській області. Не піддавайтесь на провокації! Збройні сили України пильно стежать за діями російської армії на кордонах, контролюють ситуацію і завжди готові до можливої повторної зустрічі з російськими окупантами", — заявили в стратегічному командуванні ЗСУ.

У фейкових повідомлення сказано, що штурм готується з 10 по 15 червня. Просять заправити машини і бути готовими до евакуації. Мета цих розсилок — посіяти паніку і погіршити і без того нелегку ситуацію з паливом.

Нагадаємо, українські захисники прогнали окупантів з території Київщини на початку квітня. Саме тоді почали з'являтися перші свідчення звірств рашистів у Бучі, Бородянці та інших населених пунктах.

Після звільнення Київської, Чернігівської та Сумської областей активні бойові дії на півночі України не велися. Однак ворог періодично обстрілює прикордонні райони. Наприклад, 8 червня, російські літаки завдали два удари по Краснопільській громаді на Сумщині. У той же день чотири вибухи зафіксували поблизу кордону з РФ на Чернігівщині.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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