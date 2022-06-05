Поки немає інформації про руйнування, зазначив очільник Броварів.

Сили Російської Федерації у неділю зранку, 5 червня, здійснили обстріл території, яка знаходиться в безпосередній близькості до Броварської територіальної громади Київської області.

Ворожий обстріл був близько 6 ранку, написав мер Броварів на своїй сторінці у Facebook.

"…Близько 6 ранку ворог здійснив обстріл територій в безпосередній близькості до нашої громади. Станом на зараз інформації щодо руйнувань у Броварській громаді немає…", - зазначив міський голова.

Нагадаємо, війська Росії вдерлися на території України 24 лютого рано-вранці.

Спершу ворог бомбардував військові об'єкти, а потім обстрілював і житло цивільних, зокрема на Київщині та і в самій столиці, були жертви та постраждалі.

Вранці 5 червня в Києві пролунали вибухи у двох районах - Дарницькому та Дніпровському. Поки невідомо, чи є руйнування у столиці України. Над Києвом бачили стовпи диму.

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