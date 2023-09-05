Наразі він у важкому стані перебуває в лікарні.

В "ЛНР" підірвали так званого "очільника митниці республіки" Юрія Афанасьєвського.

За даними джерел УНІАН, підрив топ-колаборанта - справа рук Служби безпеки України

"Його підірвали у власному помешканні. Афанасьєвський отримав множинні осколкові поранення голови, шиї, живота та перебуває у реанімації у важкому стані. Цей "діяч", який є генерал-майором та агентом центрального апарату ФСБ, відомий тим, що став "фінансистом" голови "ЛНР" Леоніда Пасічника", - зазначає джерело.

Афанасьєвський "відмивав" кошти для фінансування збройних формувань, які воювали проти України. Він перебуває під санкціями ЄС, Великобританії, Канади, Швейцарії, Японії.

"Сподіваємося, що найближчим часом він змінить свій статус із "трьохсотого" на "двохсотого", - зазначило джерело.

Ліквідація зрадників та колаборантів

Росіяни та колаборанти вже давно не почуваються у безпеці навіть в тилових районах. Нещодавно в окупованому селищі Лазурне на півдні Херсонської області стався вибух під час наради керівництва окупаційної адміністрації. Важке поранення зокрема отримав призначений росіянами гауляйтер селища.

Водночас В окупованому Енергодарі рух спротиву підірвав штаб "омону", наразі уточнюється кількість ліквідованих "кадирівців".

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