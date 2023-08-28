Кількість ліквідованих бойовиків глави Чечні уточнюється, в місті блокують інтернет.

В окупованому Енергодарі рух спротиву підірвав штаб "омону", наразі уточнюється кількість ліквідованих "кадирівців".

Спецоперацію провели сьогодні. Про це повідомляє у Telegram Головне управління розвідки України.

"28 серпня в тимчасово окупованому Енергодарі пролунав черговий вибух. В результаті операції місцевого руху опору, координованого ГУР МО України, "постраждала" імпровізована "казарма" підрозділу росгвардії омон "Ахмат-1", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мова йде про будівлю на вул. Будівельників, 46, де раніше знаходилось місцеве відділення одного з українських банків. Після окупації міста "кадирівці" захопили її і переобладнали для своїх потреб.

За інформацією ГУР, сьогодні о 09:50 за вказаною адресою відбувся вибух. В результаті постраждав особовий склад окупантів та припарковані у дворі автомобілі. В приміщенні розпочалась пожежа. На місце події прибули пожежні розрахунки та карети швидкої допомоги.

"Наразі уточнюється інформація щодо кількості вбитих та поранених "кадирівців". Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає", - йдеться у повідомленні.

У розвідці інформують, що після серії вибухів окупанти терміново евакуювали місцеву військово-цивільну адміністрацію.

"Наразі в Енергодарі проходять перевірки та обмежено доступ до мережі Інтернет", - зазначає ГУР.

В ГУР розкрили деталі спецоперації в Енергодарі

Сьогодні у розвідці також повідомили про вибухи у штабі відділення Федеральної служби безпеки міста Енергодар Запорізької області. 23 серпня там відбувався захід для особового складу окупаційних військ. Зазначалось, що "тіла вбитих загарбників кількома військовими "Уралами" вивезли у напрямку Мелітополя".

Нещодавно також повідомлялось, що безпілотник атакував зібрання окупаційної поліції в Енергодарі, де на той момент зібралося майже все керівництво. За даними розвідки, поранення отримав чи не кожен з присутніх, зокрема полковник МВС Росії Павло Чесанов, його заступник, керівник слідчого відділу і начальники низки підрозділів. Усі вони були доставлені в лікарню.

Ще у червні повідомлялось, що через провал темпів "паспортизації" на тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни посилили терор населення. Зокрема в Енергодарі ворог збільшив кількість рейдів для перевірок місцевих жителів.

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