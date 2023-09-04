Російським агентом виявився житель Шосткинського району, який потрапив у поле зору ворожої спецслужби через зв'язки з криміналітетом в РФ.

Служба безпеки України викрила та затримала ще одного агента ФСБ РФ у ході контрдиверсійних заходів на Сумщині, який збирав інформацію та проводив фото- і відеофіксацію об'єктів Сил оборони у прикордонних районах області.

Як повідомив прес-центр СБУ, він робив це під виглядом "робочих" поїздок по регіону на власному автомобілі, а отримані дані агент відправляв ворогу через один з месенджерів.

Крім того, співробітники СБУ задокументували, що фігурант приховано виїжджав на територію РФ, щоб провезти контрабанду і зустрітися з представниками країни-агресора.

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За даними слідства, російським агентом виявився житель Шосткинського району, який потрапив у поле зору ворожої спецслужби через зв'язки з криміналітетом в РФ.

"Зловмисник був завербований ще до повномасштабної агресії, а після 24 лютого 2022 року продовжив співпрацю з ворогом. Співробітники СБУ затримали зловмисника під час спроби передачі розвідданих про українських захисників. При обшуках у помешканні та автомобілі фігуранта виявлено мобільні телефони із доказами його листування з агресором. Наразі затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 2 ст. 201 (контрабанда)", - йдеться у повідомленні.

В спецслужбі поінформували, що зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

Затримання російських агентів в Україні

СБУ затримала в Одесі ще одного учасника терористичної організації "ЛНР". Зловмисником є місцевий житель – ідеологічний прихильник кремлівського режиму. Під час масових заворушень в Одесі на початку травня 2014 року він брав активну участь у провокаціях на користь РФ.

З початку повномасштабного вторгнення СБУ викрила понад 2000 зрадників і більше 300 кадрових агентів російських спецслужб.

Вартість російської техніки, яку знищили підрозділи СБУ з початку війни – понад один мільярд доларів, і при цьому було уражено близько 3000 цілей.

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