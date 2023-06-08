На місці "прильотів" видно густий стовп диму.

У тимчасово окупованому Луганську прогриміла серія вибухів. Над містом піднімається чорний дим.

Про це повідомляють російські пропагандисти. Попри те, що росіяни переконують у "вдалій роботі ППО", "прильоти" у місті є - це підтверджують фото та відео з місця подій.

Як пише кремлівське видання "РИА Новости" з посиланням на "військового експерта", так званого полковника "ЛНР" Віталія Кисельова, українські війська, ймовірно, завдали удару по Луганську далекобійними ракетами Storm Shadow.

Місцеві пабліки повідомляють, що по Луганську прилетіло щонайменше 4 ракети. Після "прильотів" у місті зник мобільний зв'язок. Невідомо, куди прилетіло, але стовп диму видно з усіх районів міста.

Журналіст Денис Казанський повідомив, що "бавовна" у Луганську сталася на території заводу Жовтневої революції, фабрики "Глорія Джинс" та заводу Луганськцентрокуз.

За словами журналіста, там була база окупантів.

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Луганськ довгими місяцями почувався у відносній безпеці, адже розташований доволі далеко від лінії фронту. Втім, партизани та далекобійні ракети дісталися й туди.

15 травня повідомлялося, що у захопленому місті був вибух у барбершопі. ЗМІ писали, що інцидент стався за адресою вул. Демьохіна, 78. Пропагандисти повідомили, що вибухнула граната, і постраждали чотири людини.

Варто зазначити, що вибух стався біля будівлі Луганського обласного телебачення, де часто бувають місцеві і російські пропагандисти. Внаслідок вибуху отримав поранення так званий "тимчасовий виконуюч обов'язків очільника МВС" самопроголошеної "ЛНР" Ігор Корнет.

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