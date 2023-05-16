Місцеві жителі навіть в умовах окупації демонструють свій протест і відстоюють власну громадянську позицію.

На тимчасово окупованих територіях підпілля продовжує чинити спротив російським загарбникам. Зокрема, партизани поширили українську символіку в тимчасово окупованих Донецьку та Луганську.

Відповідні фото з окупованих міст опублікував рух "Жовта стрічка". Там наголосили, що місцеві жителі навіть в умовах окупації демонструють свій протест і відстоюють власну громадянську позицію.

"Важливо пам’ятати, що кожен може долучитися до цього руху, просто прикріпивши жовту стрічку або листівку у своєму тимчасово окупованому місті, тим самим продемонструвати свою незгоду зі злочинним окупантським режимом", – наголошують активісти.

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Ситуація на окупованих територіях України

На окупованій території Запорізької області росіяни змушують людей переводити автомобілі на російські номери. Власників авто з українською реєстрацією затримують на блокпостах.

Крім того, мешканців окупованої частини Запорізької області змушують у письмовій формі відмовлятися від українського громадянства та брати паспорти РФ. Тим, хто не погоджується це робити, погрожують звільненнями та подальшою розправою.

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