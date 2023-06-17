Кремль хотів так показати, що є сильним гравцем та має військову міць.

Радник міністра оборони Олексій Копитько заявив, що ракетною атакою на Київ під час візиту делегації з ПАР Росія намагалась справити враження на "гостей" України. Зокрема, показати себе як країну, яка нібито може перемогти.

Як написав Копитько у Facebook, Кремль хотів завдати максимальної шкоди саме в момент приїзду до столиці осіб, які де-факто діють на користь РФ. Це було зроблено свідомо та демонстративно.

"Таким чином Москва намагається довести своїм посланцям, що вони діють в інтересах сильного гравця, який має серйозну військову міць і здатний перемогти", – пояснив він.

На думку радника міністра, хоча подібні атаки не справляють враження на Україну та її західних союзників, делегація ПАР має, напевно, "зовсім іншу картинку щодо війни, ніж у нас". Копитько зазначив, що ця "картинка" сформована РФ на підставі зведень, "в яких знищено більше зброї, ніж нам надано".

"Загалом це просто дивовижний сигнал усім, хто хоче "миротворити" на користь Москви: вас сприймають тупо як гарматне м'ясо, яке треба залякати", – резюмував він.

Атака на Київ під час візиту африканських лідерів

Як повідомляв УНІАН, 16 червня до української столиці прибула африканська делегація на чолі з президентом Сенегалу Маккі Салл і президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафоса.

Однак вже близько 11:00 російські окупанти атакували Київську область та Київ крилатими ракетами "Калібр" та аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал".

Речник із закордонних справ і політики безпеки Європейської комісії Петер Стано наголосив, що африканські лідери мають усвідомити справжні наміри президента Російської Федерації Володимира Путіна щодо війни проти України.

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