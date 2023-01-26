Характерним явищем у підрозділах російських загарбників є знущання та побиття мобілізованих.

Більшість поранених окупантів помирає через ненадання їм своєчасної первинної медичної допомоги. За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, вона нагадала, що на тимчасово окупованих територіях України продовжуються заходи з примусової мобілізації чоловіків до лав збройних сил РФ.

"Командування російських окупаційних військ, як правило, направляє мобілізованих на передові позиції практично без належного забезпечення та підготовки, що призводить до масових втрат серед них. При цьому, зазначена категорія призваних найбільш потерпає від зневажливого ставлення та насильницьких дій з боку військовослужбовців-росіян", - повідомила заступниця голови міноборони.

Крім того, вона повідомила, що характерним явищем у підрозділах російських окупаційних військ є знущання та завдання тілесних ушкоджень мобілізованим, які обліковуються як побутові травми, у тому числі й випадки, які призвели до смертей внаслідок нестатутних відносин між військовослужбовцями.

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"Крім того, у зв’язку з активізацією бойових дій відмічається значне збільшення кількості поранених окупантів, більшість з яких помирає через ненадання їм своєчасної первинної медичної допомоги", - розповіла Маляр.

Війна в Ураїні - що відомо

Росіяни несуть на україському фронті величезні втрати. Станом на 26 січня бійці ЗСУ ліквідували близько 123 860 російських військових.

Окупати, які все ж таки вижили, стикаються з проблемою надання якісної медичної допомоги. Наприклад, міська лікарня в окупованому Дніпрорудному Запорізької області переповнена пораненими окупантами, але більшість медиків відмовилася співпрацювати з окупантами, тому фахівців привозять з Росії.

Крім того, тільки за останні дні до Старобільської міської лікарні Луганської області доставлено близько 100 поранених російських загарбників.

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