Також знищено 14 ворожих танків, 15 артилерійських систем, 27 бойових броньованих машин, 2 літака і гелікоптер.

Минулої доби українські військові знищили 780 російських загарбників. Крім того, ворог втратив значну кількість техніки.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у соціальній мережі Facebook, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 26 січня 2023 року орієнтовно склали близько 123 тис. 860 (+780) осіб.

Крім того, Росія втратила:

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танків ‒ 3175 (+14) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 6334 (+27),

артилерійських систем – 2169 (+15),

РСЗВ – 452 (+2),

засоби ППО ‒ 220,

літаків – 292 (+2),

гелікоптерів – 282 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1908 (+6),

крилаті ракети ‒ 749,

кораблі/катери ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4986 (+19),

спеціальна техніка ‒ 195 (+1).

Війна в Україні: останні новини

Сили оборони України за добу відбили атаки російських загарбників в районі 10 населених пунктів, збили 2 літаки та уразили 4 склади боєприпасів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 1 пункт управління, 12 районів зосередження живої сили та 4 склади боєприпасів російських окупантів.

Цієї ночі у небі над Україною було збито 24 дрони-камікадзе "Shahed-136/131", запущені Росією.

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