Минулої доби українські військові знищили 780 російських загарбників. Крім того, ворог втратив значну кількість техніки.
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у соціальній мережі Facebook, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 26 січня 2023 року орієнтовно склали близько 123 тис. 860 (+780) осіб.
Крім того, Росія втратила:
- танків ‒ 3175 (+14) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 6334 (+27),
- артилерійських систем – 2169 (+15),
- РСЗВ – 452 (+2),
- засоби ППО ‒ 220,
- літаків – 292 (+2),
- гелікоптерів – 282 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1908 (+6),
- крилаті ракети ‒ 749,
- кораблі/катери ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4986 (+19),
- спеціальна техніка ‒ 195 (+1).
Війна в Україні: останні новини
Сили оборони України за добу відбили атаки російських загарбників в районі 10 населених пунктів, збили 2 літаки та уразили 4 склади боєприпасів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 1 пункт управління, 12 районів зосередження живої сили та 4 склади боєприпасів російських окупантів.
Цієї ночі у небі над Україною було збито 24 дрони-камікадзе "Shahed-136/131", запущені Росією.