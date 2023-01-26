ЗСУ активно знищують ворога / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Минулої доби українські військові знищили 780 російських загарбників. Крім того, ворог втратив значну кількість техніки.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у соціальній мережі Facebook, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 26 січня 2023 року орієнтовно склали близько 123 тис. 860 (+780) осіб.

Крім того, Росія втратила:

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  • танків ‒ 3175 (+14) одиниць, 
  • бойових броньованих машин ‒ 6334 (+27), 
  • артилерійських систем – 2169 (+15), 
  • РСЗВ – 452 (+2), 
  • засоби ППО ‒ 220, 
  • літаків – 292 (+2), 
  • гелікоптерів – 282 (+1), 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1908 (+6), 
  • крилаті ракети ‒ 749, 
  • кораблі/катери ‒ 18, 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4986 (+19), 
  • спеціальна техніка ‒ 195 (+1). 

Війна в Україні: останні новини

Сили оборони України за добу відбили атаки російських загарбників в районі 10 населених пунктів, збили 2 літаки та уразили 4 склади боєприпасів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 1 пункт управління, 12 районів зосередження живої сили та 4 склади боєприпасів російських окупантів. 

Цієї ночі у небі над Україною було збито 24 дрони-камікадзе "Shahed-136/131", запущені Росією.

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