Медиків для окупантів завозять з Росії.

Міська лікарня в окупованому Дніпрорудному Запорізької області переповнена пораненими окупантами. Ворог продовжує зазнавати втрат.

Тільки за останній час туди було доставлено близько 150 загарбників. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, міська лікарня Дніпрорудного Запорізької області переповнена пораненими. Тільки за останній час доставлено близько 150 загарбників", - йдеться у зведенні.

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Водночас, у Генштабі зазначають, що більшість персоналу лікарні відмовилася співпрацювати з окупантами, тому медиків направляють з Росії.

Втрати Росії у війні

Як раніше повідомляв УНІАН, минулої доби українські військові ліквідували ще 720 російських окупантів. Таким чином загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали близько 121 тис. 480 осіб.

Впродовж доби українські війська ліквідували три ворожих склади боєприпасів та збили безпілотник окупантів. Українська авіація завдала три удари по районах зосередження противника, а ракетники та артилеристи уразили 4 райони зосередження окупантів. Крім того, ЗСУ знищили цілу казарму з окупантами під Бахмутом.

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