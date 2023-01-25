З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили вже 123 080 окупантів.

У Донецькій області в місті Горлівка окупанти примушують працівників місцевих підприємств отримувати паспорти Російської Федерації, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"У Горлівці Донецької області окупанти примушують працівників місцевих так званих "республіканських" підприємств отримувати паспорти Російської Федерації. У разі невиконання вимог до 1 березня працівників буде звільнено", - йдеться в повідомленні.

Також в Генштабі поінформували, що тільки за останні дні до Старобільської міської лікарні Луганської області доставлено близько 100 поранених російських загарбників.

Відео дня

Зазначається, що через переповненість лікарні після стабілізаційних заходів їх перевозять до лікарень у Луганськ або на територію Росії.

Втрати Росії в Україні - актуальні дані

ЗСУ продовжують "відправляти в пекло" окупантів. 25 січня захисники "відкобзонили" ще 910 загарбників, таким чином втрати РФ зросли до 123 080 "двохсотих".

Російська армія буквально стирається об штурми Соледара і Бахмута. Напередодні в мережі з'явилися моторошні, але красномовні кадри поля, усіяного трупами російських солдатів десь на Бахмутському напрямку.

А на Соледарському напрямку українські артилеристи підірвали цілу траншею "вагнерівців", які просувалися до позицій ЗСУ.

Трапляються і кумедні моменти на передовій. Так, українські бійці зняли, як на їхнього снайпера висунувся з лопатою російський окупант. В результаті "штурмовик" був знищений одним пострілом.

У боях з ЗСУ був знищений боєць загону "Барс", якого пропагандисти охрестили ледь не "термінатором". Крім того, стало відомо про ліквідацію десантника з сирійським досвідом - героя російських "казок".

В Запорізькій області "відкобзонили" сина топ-кадировця Джамбулата Заураєва.

Вас також можуть зацікавити новини: