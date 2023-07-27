Офіцер доповз до ворожого танку на 150 метрів і з гранатомета NLAW знищив його.

Сьогодні, 27 липня, під час нічного бою було знищено ворожий танк, який розпочав пряме ураження позиції одного з підрозділів Національної гвардії України. Всього Росія вже втратила 4186 танків.

Про це повідомив заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович на брифінгу. Він зазначив, що інцидент відбувся о 4 годині за участі бійців Слобожанської бригади НГУ.

"Старший лейтенант Віктор Хоменко, віддавши наказ підлеглим на відкриття вогню по танку, сам взяв протитанковий гранатомет NLAW та швидко рушив ходами сполучень до ворожої цілі", - розповів Уршалович.

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За його словами, у лісі умови не дозволяють вести вогонь з далекої відстані, тому, діставшись до переднього краю, офіцер виліз з окопу, проповз на відстань 150 метрів до танку та влучним пострілом знищив його. Це дозволило утримати позиції та врятувати життя бійців.

Бої на Луганщині - останні новини

Як відомо, в Серебрянському лісі на Луганщині постійно точаться бої. 24 липня заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на Лиманському напрямку противник продовжував штурмові дії з метою витіснення наших військ в районі Серебрянського лісу.

З боку Луганщини найбільш запеклі бої тривають на трьох напрямках. Зокрема, гаряче в районі Сватового, на Куп'янському напрямку Харківської області та поблизу Кремінної – Лимана.

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