Українські захисники також знищили багато техніки окупантів.

Українські захисники вже понад 500 днів фасують російських окупантів по пакетах. За минулу добу, 26 липня, ще 590 представників армії Росії вирушили на концерт Кобзона.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ у Facebook, загальні бойові втрати противника станом на 27 липня 2023 року склали:

особового складу - близько 244270 (+590) осіб ліквідовано;

танків - 4186 (+9) одиниць;

бойових броньованих машин - 8147 (+11);

артилерійських систем - 4745 (+18);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3996 (+3);

крилаті ракети ‒ 1347 (+40);

автомобільної техніки та автоцистерн - 7229 (+18).

Крім того, з 24 лютого 2022 року силами української армії знищено:

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РСЗВ - 698;

засоби ППО - 457;

літаків - 315;

вертольотів - 311;

Кораблі / катери - 18;

автомобільної техніки та автоцистерн - 7229.

спеціальна техніка - 708.

Ситуація на фронті станом на 27 липня 2023 року - що відомо

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що з минулої доби, 26 липня, всього сталося 28 бойових зіткнень з ворогом. При цьому авіація сил оборони завдала 13 ударів по загарбникам.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два пункти управління, один склад боєприпасів, один район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки і ще три важливі цілі росіян.

У свою чергу загарбники завдали 49 ракетних і 37 авіаційних ударів, здійснили понад 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і мирних населених пунктах.

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