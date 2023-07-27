Українські захисники вже понад 500 днів фасують російських окупантів по пакетах. За минулу добу, 26 липня, ще 590 представників армії Росії вирушили на концерт Кобзона.
За інформацією Генерального штабу ЗСУ у Facebook, загальні бойові втрати противника станом на 27 липня 2023 року склали:
- особового складу - близько 244270 (+590) осіб ліквідовано;
- танків - 4186 (+9) одиниць;
- бойових броньованих машин - 8147 (+11);
- артилерійських систем - 4745 (+18);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3996 (+3);
- крилаті ракети ‒ 1347 (+40);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7229 (+18).
Крім того, з 24 лютого 2022 року силами української армії знищено:
- РСЗВ - 698;
- засоби ППО - 457;
- літаків - 315;
- вертольотів - 311;
- Кораблі / катери - 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7229.
- спеціальна техніка - 708.
Ситуація на фронті станом на 27 липня 2023 року - що відомо
Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що з минулої доби, 26 липня, всього сталося 28 бойових зіткнень з ворогом. При цьому авіація сил оборони завдала 13 ударів по загарбникам.
Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два пункти управління, один склад боєприпасів, один район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки і ще три важливі цілі росіян.
У свою чергу загарбники завдали 49 ракетних і 37 авіаційних ударів, здійснили понад 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і мирних населених пунктах.