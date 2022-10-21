За словами Ігоря Ільяша, після цього і почалася ескалація з боку Білорусі.

На зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним диктатор Олександр Лукашенко вперше отримав ультиматум. Після цього почалася ескалація і нагнітання військової обстановки з боку Білорусі.

Такою думкою поділився журналіст і політичний аналітик з РБ Ігор Ільяш в розмові з Радіо НВ.

"Я думаю, що він вперше отримав ультиматум. Не можна сказати, що ця ескалація була якоюсь несподіванкою, тому що після того, як курс на ескалацію взяв Кремль — я маю на увазі рішення про проведення мобілізації та офіційну анексію окупованих територій України, — було зрозуміло, що при такому підвищенні ставок пасивна роль Лукашенка в цьому конфлікті Путіна вже не буде задовольняти", — заявив Ільяш.

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За словами журналіста, за підсумками зустрічі у Лукашенка залишилися два варіанти: або значно дистанціюватися від Путіна, або прийняти умови російського президента. Судячи з усього, білоруський узурпатор обрав друге.

Нагнітання обстановки з боку Білорусі: основна інформація

Лукашенко 10 жовтня оголосив про розгортання спільного угруповання військ РФ і РБ: "У зв'язку із загостренням на західних кордонах Союзної держави ми домовилися про розгортання регіонального угруповання Російської Федерації і Республіки Білорусь. Це все за нашими документами".

Білоруський диктатор також в черговий раз заявив, що на Білорусь готувався напад. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відповів на це фразою "неадекватність перемогла логіку".

У середині жовтня Лукашенко повідомив про введення в РБ режиму "контртерористичної операції". Він передбачає формування союзного угруповання військ з Росією.

Генштаб ЗСУ не вважає дії Білорусі суто демонстраційними. Загроза наступу з боку РБ залишається. Однак експерти з британської розвідки і Інституту вивчення війни вважають ймовірність вторгнення з Білорусі мінімальною.

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