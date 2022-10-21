Лукашенко зазначив, що Білорусь скоригувала свої підходи до оснащення військ.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заперечив підготовку до вступу у війну проти України на боці Росії та проведення прихованої мобілізації в своїй країні.

Про це повідомляє БЕЛТА.

"Не звертайте уваги на це виття. Ми сьогодні нікуди не збираємося йти. На сьогодні ніякої війни. Нам вона не потрібна. Треба заспокоїтися. Кожен повинен робити свою справу, якщо ми хочемо, щоб не було війни", – заявив Лукашенко.

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Водночас він зазначив, що Білорусь скоригувала підходи до оснащення військ у бік модернізації, виходячи з досвіду війни Росії в Україні. Раніше Білорусь мала масштабні плани з оснащення військ на мільярди доларів до 2030 року. Проте досвід війни в Україні показав, що військові надають перевагу простішій, але модернізованій і більш надійній техніці.

"Ми почали модернізацію танків. Будемо прискорюватися і посилювати", – додав Лукашенко.

Загроза повторного наступу з Білорусі

Журналісти "Радіо Свобода" проаналізували супутникові знімки з аеродрому Зябровка під білоруським Гомелем й дійшли висновку, що там відбуваються активні зміни. Туди прибувають російські війська та нова техніка.

Незважаючи на це, аналітики ISW вважають, що сценарій наступу з Білорусі на північно-західну частину України залишається малоймовірним у найближчі місяці.

Водночас американський історик-дослідник сучасної Росії, доктор історичних наук Юрій Фельштинський заявив, що Росія може завдати ядерного удару по Україні саме з території Білорусі. Через це Україна повинна домовитися із союзниками, щоб їй дали дозвіл завдавати ударів по території Білорусі та Росії.

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