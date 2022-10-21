Російське вторгнення з Білорусі не зможе серйозно погіршити українські логістичні лінії, якщо не проникне глибше на територію України, ніж навесні.

Ризик російського наступу з Білорусі на північ України залишається низьким.

Про це повідомляється в новому звіті американського Інституту дослідження війни (ISW).

Аналітики ISW зазначають, що сценарій наступу з Білорусі на північно-західну частину України, щоб перервати українські лінії постачання із західних країн-партнерів, залишається малоймовірним у найближчі місяці. Адже російська армія не має змоги перекрити українські лінії постачання із заходу шляхом наземного наступу.

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"Найближча українська залізниця зі сходу на захід проходить за 30 км від білоруського кордону, а прип'ятські болота на півночі України та Білорусі роблять маневрену війну через міжнародний кордон у Волинській та Рівненській областях надзвичайно складною", - йдеться в повідомленні.

Аналітики зазначають, що автомобільна та залізнична мережа України має достатньо вузлів з Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною. Тому російське вторгнення з Білорусі не зможе серйозно погіршити українські логістичні лінії, якщо не проникне глибше на територію України, ніж це зробили росіяни під час битви за Київ, коли російські війська були найсильнішими. А зараз їхні сили значно деградували, зазначають в ISW.

Повторний наступ з Білорусі

Війська РФ рано вранці 24 лютого вторглися в Україну, в тому числі з території Білорусі, звідки рушили перші танки окупантів на північ України. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" і "демілітаризацію" української держави. Однак навесні українські військові звільнили північ України від російських окупантів. А наприкінці літа почали контрнаступ на півдні України, та на сході, звільнивши майже всю Харківську область.

Через півроку Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, але Путін не відмовляється від первісного наміру окупувати всю територію України.

Тому 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть до 300 тисяч осіб.

Наразі російські військові використовують повітряний простір Республіки для нанесення ракетних ударів по українських містах.

14 жовтня видання "Наша ніва" з посиланням на свої джерела повідомило, що Лукашенко ухвалив рішення про проведення прихованої мобілізації в Білорусі для доукомплектації бойових частин.

Журналісти "Радіо Свобода" також проаналізували супутникові знімки з аеродрому Зябровка під білоруським Гомелем й дійшли висновку, що там за останній місяць відбуваються активні зміни. Туди прибувають російські війська та нова техніка.

20 жовтня заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов заявив, що загроза наступу з території Білорусі залишається.

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