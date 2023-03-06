Ворог продовжує повітряну розвідку.

Станом на 6 березня на бойовому чергуванні в Чорному морі продовжують перебувати чотири російські ракетоносії, два з яких - підводні. Наразі максимально висока ймовірність ракетних атак.

Загальна кількість "Калібрів" - до 16, повідомили в ОК "Південь". Зазначається, що противник продовжує повітряну розвідку та шукає нову тактику підвищення результативності застосування ракетних ударів.

"Поставивши на паузу масовані ракетні атаки, час від часу залучає авіацію і ракети повітряного базування, групи дронів-камікадзе, а також наземне озброєння типу берегових чи оперативно-тактичних ракетних комплексів або ЗРК С-300 по прифронтових територіях в зонах досягання. Готовність же ракетоносіїв в морі свідчить, що вірогідність атак максимально висока", - повідомили в командуванні.

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Новий ракетний удар РФ

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що Росія може завдати точкових ракетних ударів по Україні.

Раніше повідомлялося, що можливі кілька хвиль ворожих ударів.

За даними Повітряних сил, російські окупанти щодня завдають по території України по 30-40 авіаударів.

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