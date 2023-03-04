У відомстві попередили про загрозу запусків ракет.

Російські окупанти щодня завдають по території України по 30-40 авіаударів.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. За його словами, ворог використовує всі методи розвідки - радіолокаційну, агентурну, повітряну та космічну.

"У них і стратегічна авіація, яка переміщується усією країною на далекий схід, і тактична авіація, яка постійно переміщається, тобто йде певне розосередження. Для виконання завдань авіацією неважливо, де буде знаходитися літак, він може прилетіти навіть з іншого аеродрому", - розповів Ігнат.

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Окрім цього, існує загроза запусків ракет у будь-який момент. Фіксується активність ворожої авіації.

"У них є в Чорному морі певна кількість кораблів, хтось з носіями "калібрів", хтось без них. Пуски ракет можна здійснювати з будь-якого моря, не виходячи навіть з бухти. Наразі також є й активність ворожої авіації. Кожного дня окупанти завдають близько 30-40 ударів. Водночас і у нашої авіації дуже багато вильотів. Відповідно до завдань та погодних умов активність може бути різна. Сьогодні перемовини постійно ведуться щодо надання Україні авіації, і це дуже важливо", - підсумував речник.

Ракетні атаки Росії

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв заявив, що українська система протиповітряної оборони збиває 80% російських ракет, випущених по нашій країні. У деяких випадках цей показник навіть більший.

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк попередила, що загроза завдання ворогом ракетного обстрілу по території України залишається дуже високою.

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