Ракетоносії супротивника у Чорному морі споряджені понад 20 ракетами типу "Калібр".

Росія може завдати точкові ракетні удари по Україні.

Про це керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила в ефірі інформаційного телемарафону. Вона зазначила, що угруповання ворога в Чорному морі складається з 16 кораблів, 4 з яких - ракетоносці. Це означає, що до залпу можуть бути готові понад 20 крилатих ракет типу "Калібр".

"Якою вона буде - це вже залежить від тої тактики, яку обере командування ворога. Тому що вони вже зрозуміли, що масовані атаки - це не той результат, на який очікують. Це великі витрати і мала віддача. Тому, скоріш за все, вони використовуватимуть точкові атаки так, як це було по Кременчуцькому району", - сказала речник.

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Гуменюк пояснила, що у разі точкових атак ворог підіймає у повітря авіацію, а також тримає напоготові ракетоносії у морі. Таким чином окупанти намагаються заплутати українську протиповітряну оборону, відволікаючи увагу.

Війна Росії проти України - що треба знати

Російські загарбники вже не раз били по Україні різними ракетами, зокрема, "Калібрами", зруйновано багато об'єктів цивільної інфраструктури, є жертви та постраждалі.

1 березня Наталія Гуменюк повідомила, що загроза ракетного удару Росії по Україні залишається дуже високою. За її словами, зокрема, можливі кілька хвиль ворожих ударів.

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