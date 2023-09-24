Ворог не може підтягнути резерви і ховається за цивільними.

Військові РФ хотіли б збільшити свої резерви на захопленій частині Херсонської області, але не можуть цього зробити. Наразі їм необхідно посилити свої позиції на інших двох напрямках - Запорізькому та на сході, де скоординовані резерви.

Як розповіла "24 Каналу" начальниця Об'єднаного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, на Херсонському напрямку окупанти можуть створити лише інформаційний вкид, про нібито підмогу з "вагнерівців". Ця інформація не відповідає дійсності, а використовується для підняття морально-психічного духу війська.

Водночас самі загарбники стали заручниками ситуації - вони перебувають між загородзагонами кадирівців та Росгвардії, які тримають першу лінію окупантів, щоб ті не перебігли на другу лінію.

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"Там йде потужна контрбатарейна боротьба. Особливість берега у тому, що він частково ще підтоплений, і не тільки в Голій Пристані. Це підтоплення містить мінно-вибухові загородження, які росіяни ставили проти нас, а зараз користуються ними самотужки", – пояснила Гуменюк.

Ворог злочинно ховається за місцевим населенням на лівому березі, що заважає ЗСУ точково відпрацьовувати по противнику.

"Для нас дуже важливо виміряти конкретну точку та проводити дуже обережну, фактично, ювелірну роботу з ураження. Для того, аби не страждало місцеве населення", – зауважила вона.

Однак цей аспект, у масштабах атак по окупованому півострову Крим, визнаний самою владою РФ. Намагаючись відзвітувати про ураження, росіяни одразу сповістили, що цивільні населення та інфраструктура не постраждали.

"Такі удари в "десяточку" дуже складні для вимірювання на лівобережжі, але дуже результативні. Фактично, щодня у зведеннях знищення до регулярної інформації, мовиться про знищення 3 – 7 човнів. Зараз майже така ж статистика з ураження великокаліберних гармат та самохідних артилерійських установок, якими ворог обстрілює Херсонщину", – розповіла Гуменюк.

Крім того, росіяни мають реактивні системи залпового вогню, які вони використовують з більшої дистанції. ЗСУ продовжують боротися, але робота ускладнена через не повністю обрізану логістику. Зокрема, інтервенти можуть підтягувати певні ресурси з Криму. Сили оборони наразі продовжують працювати по всіх напрямках, зокрема по місцях зберігання ресурсів росіян.

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За свіжими даними Генштабу, на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію. Зокрема, в районі Вербове Запорізької області витісняють противника із займаних позицій та закріпляються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

22 вересня Збройні Сили України уразили штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі.

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