Зокрема, відбито наступи російських загарбників на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Сили оборони відбили атаки російських загарбників на чотирьох напрямках, витісняють ворога в районі Вербового.

Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook. "Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться у зведенні.

Зокрема, протягом минулої доби відбулося понад 20 бойових зіткнень.

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Так, в зоні відповідальності Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" на Лиманському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Білогорівки Донецької області.

Крім того, на Бахмутському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області, але успіху не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Також, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку Сили оборони успішно тримають оборону на зайнятих рубежах, відбили атаки противника в районі Авдіївки Донецької області.

Разом з тим, на Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки та Побєди Донецької області, де протягом минулої доби здійснив понад 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Шахтарському напрямку українські захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, захищають нашу землю від окупантів.

При цьому, на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію. Зокрема, в районі Вербове Запорізької області витісняють противника із займаних позицій та закріпляються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

Війна в Україні: новини

Американські аналітики Інституту вивчення війни вважають, що одночасні наступальні дії Збройних сил України у районі Бахмута та на півдні країни не дають окупаційним військам РФ сформувати додаткові сили. Загарбники змушені перерозподіляти свої нові резерви для спроб стримати просування Сил оборони.

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