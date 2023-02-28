За його словами, Росія готова до завдання масованого удару ще з п'ятниці.

Очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім пояснив своє учорашнє звернення, яке стривожило багатьох українців. Він писав, що "щось намічається".

У своєму Телеграм-каналі він опублікував детальне відеопояснення такого повідомлення. За його словами, росіяни вже готові до масованої атаки на Україну, але дії наших захисників постійно відтерміновують ці плани окупантів.

"Потрібно у ці дні бути готовими до всього, тому що росіяни технічно готові до завдання удару... Завдяки діям наших ЗСУ та ГУР вони переносять цей удар. Окупанти готуються до нього щільніше, дорозвідують, змінюють тактику", - заявив Кім.

Відео дня

За словами очільника Миколаївської ОВА, РФ готова до масованої атаки ще з п'ятниці, але протидія наших Збройних сил заважає цьому.

Попередження Кіма 27.02.2023

27 лютого очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім звернувся до українців із закликом не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. За його словами, варто бути особливо уважними до сигналів тривоги. "Не ігноруйте тривогу сьогодні. Щось намічається", - написав він.

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