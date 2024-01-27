Таким чином загарбники хочуть забезпечити видимість явки на кількох відкритих дільницях на виборах президента.

На тимчасово окупованих територіях Донецької області росіяни обіцяють гуманітарну допомогу пенсіонерам, якщо ті візьмуть партійний квиток путінської "Єдиної Росії".

Як повідомляє Центр національного спротиву, загарбники спровокували на окупованих територіях гуманітарну кризу. У місцевих мешканців немає навіть коштів на проживання. Тепер ворог намагається купити тих, хто залежний від РФ.

"Це необхідно для "виборів президента РФ", адже є ще одним пазлом підготовки до цього пропагандистського фарсу. За логікою окупанта, майбутні члени партії мають забезпечити видимість явки на кількох відкритих дільницях", - пояснили у ЦНС.

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Гуманітарна криза в окупації

Як раніше повідомляв УНІАН, на захоплених росіянами територіях фіксуються проблеми з водопостачанням, опаленням та медикаментами. Окупанти не відновлюють цивільну інфраструктуру, яку ж самі зруйнували під час захоплення міст.

Замість того, щоб щось робити корисне для населення, на окупований південь України РФ відправила "ідеологів" ФСБ для посилення репресій. Особливу увагу окупанти приділятимуть перевірці особистих документів — насамперед у тих громадян, хто не підтримує окупацію. Крім того, ворог продовжить примусові паспортизацію.

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