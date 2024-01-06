Росіяни не відновлюють цивільну інфраструктуру, яку ж самі зруйнували під час захоплення міст.

На тимчасово окупованих територіях критично загострюється гуманітарна ситуація.

Як повідомляє Центр нацспротиву, на захоплених росіянами територіях фіксуються проблеми з водопостачанням, опаленням та медикаментами. Окупанти не відновлюють цивільну інфраструктуру, яку ж самі зруйнували під час захоплення міст.

У Бердянську ситуація із водопостачанням настільки погана, що містяни вимушені користуватися водою з річки Берда, яка мало придатна до вживання.

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Крім того, є проблеми з медикаментами. За даними ЦНС, українських і європейських ліків немає, є лише російські та китайські, які дуже дорогі та малоефективні. При цьому доступ до якісніших ліків мають лише російські військові та росіяни, які приїхали до Бердянська у відрядження.

Як зазначається, через дефіцит робітників й відсутність капітальних вкладень у підтримку інфраструктури більшість населення Донецьку, Горлівки, Макіївки та Ясинуватої Донецької області лишились без тепла та електроенергії. В області не працює 111 котелень, а на теплотрасах фіксується велика кількість проривів, ремонтувати які окупаційна адміністрація не планує.

Ситуація на окупованій території

На тимчасово окупованих територіях Донецької області зростає кількість заробітчан з Центральної Азії та Північного Кавказу. При цьому росіяни масово привласнюють нерухомість українців на окупованих територіях.

На тимчасово окупованих росіянами територіях Сходу України зростає невдоволення серед місцевого населення. Упродовж місяців російсько-окупаційна влада не в змозі покращити соціально-економічну ситуацію. Крім того, тепер ті, хто допомагає Кремлю імітувати окуповувати рідний край, ходять у супроводі російських поліцаїв.

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