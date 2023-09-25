На відео зафіксовано характерні розльоти снарядів на місці вибуху, чутно вторинну детонацію.

В окупованому місті Сорокино (колишня назва – Краснодон) Луганської області пролунав потужний вибух. За попереднбою інформацією сталося влучання по складу боєприпасів окупантів.

Як повідомляють місцеві пабліки, вибух пролунав на території заводу "Юність" або поблизу від нього.

Український журналіст Денис Казанський, який спеціалізується на висвітленні ситуації в окупованій частині Донбасу, говорить про влучання по російському складу з боєприпасами.

"Прильоти по складах боєприпасів на заводі "Юність". Все місто трясеться від вибухів. Відбувається детонація б/к. Оголошено евакуацію шкіл", – написав він у своєму Телеграм-каналі, і пізніше додав, що половину заводу "Юність" знищено вибухами.

Голова Луганської ОВА Артем Лисогор також заявив про влучання у склад боєприпасів.

Тим часом Мережею поширюються відео перших хвилин після "прильоту". На них зокрема видно характерний "феєрверк" на місці прильоту. Також чути звуки, схожі на вторинну детонацію боєприпасів.

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